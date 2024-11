Si chiamava Umberto Melis, il pensionato 79enne che è deceduto a seguito di un incendio scoppiato all’interno della propria abitazione. Le fiamme si sono divampate a causa dell’esplosione provocata da una fuga di gas da una bombola.

Nonostante l’intervento del distretto sanitario del Sarcidano Barbagia di Seulo, dei vigili del fuoco di Mandas e del distretto di Cagliari per Melis non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera zona, accertando le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Nurri e del nucleo radiomobile della compagnia di Isili per i rilievi.

