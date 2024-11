E’ stata ritrovata a Cesena Rita Sanna, di Alghero, scomparsa a San Patrignano da martedì scorso, dove si era allontanata volontariamente. A dare l’annuncio è stato il fratello della donna dopo che una parente di Pisa ha dato notizia del ritrovamento.

“Volevo avvertirvi che Rita è stata ritrovata questa notte dalla Questura di Cesena, in città, sta bene. Secondo quanto riferito dagli agenti, era ospite di una persona e sto andando a riprenderla. Abbiamo ricevuto una splendida notizia e ne siamo felici. Pian piano con forza e coraggio supereremo tutti i problemi”.

“Tornerà a casa e resterà per un po’ con tutte le persone che le vogliono bene. Qualunque sia la motivazione del suo allontanamento, ringraziamo le forze dell’ordine per essersi interessati al caso, per l’averci aiutato e tutte le persone per gli avvistamenti e le condivisioni dell’appello sui social network”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it