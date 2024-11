Ancora una volta, Ugo Cappellacci deve fare i conti con la continuità territoriale sarda che – a suo dire – fa schifo. E nella serata di lunedì 11 novembre ha vissuto un’altra esperienza particolare, raccontata sui social.

L’ex presidente della Regione Sardegna aveva infatti perso l’aereo delle 19:00 di Aeroitalia.

Per i successivi (20:30 e 21:30) ha tentato di comprare un nuovo biglietto con la app ma, a quanto pare, almeno online non erano presente. Colto dal dubbio, si è presentato in aeroporto e ha provato a farlo alla biglietteria, riuscendo nel suo intento.

“Ho scoperto, venendo in aeroporto, che con la compagnia che la giunta Todde ha selezionato, posso fare un biglietto tre ore prima della partenza solo recandomi alla biglietteria. Naturalmente senza sapere se c’è posto. Perché sul sito si dice che non c’è posto. Il call center della compagnia alle 18 chiude. Quindi non posso sapere in altro modo se sarò fortunato a trovare biglietto o meno. Per me che sono a Cagliari è facile. Ma chi è a Oristano, cosa fa? Si fa 80 ok per vedere se c’è posto? Questo è lo schifo di questa continuità territoriale che la giunta Todde ha assegnato. La Todde e i suoi collaboratori che continuano a dire che va tutto bene. Che è tutto perfetto. Complimenti”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it