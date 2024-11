Disagi sulla 554 questa mattina per un incidente all’incrocio con Monserrato, direzione bivio per Dolianova. Le auto coinvolte sono rimaste sulla carreggiata, rendendo complicato il transito soprattutto in direzione Quartu Sant’Elena.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale dell’Anas per agevolare il flusso dei veicoli e gestire la viabilità. Fortunatamente, le persone coinvolte nell’incidente non hanno riportato gravi conseguenze fisiche.

