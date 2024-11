Il consigliere di Fratelli d’Italia Corrado Meloni si è scagliato contro la presidente Todde e la giunta a seguito delle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dall’assessore Bartolazzi in merito all’ospedale Businco.

In particolare, attraverso una nota stampa, Meloni si è soffermato sulla mancata presa di parola da parte della presidente in merito alla questione: “Il silenzio della presidente Todde dopo le improvvide espressioni pronunciate dall’assessore Bartolazzi nei confronti dell’ospedale oncologico Businco è preoccupante”.

“Perciò, vorremmo sapere se condivide quelle parole e, in caso contrario, quali provvedimenti voglia intraprendere per difendere la dignità del personale sanitario, offeso da giudizi manifestati con leggerezza e superficialità da un esponente della sua Giunta”.

“L’ospedale Businco costituisce un centro di riferimento regionale per la diagnosi e il trattamento delle patologie oncologiche, al quale si affidano migliaia di cittadini sardi” ha proseguito Meloni.

“Vorremmo sapere se siano state già avviate le procedure per verificare la possibilità di trasformazione del Businco in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) – conclude – e conoscere quali siano stati finora gli atti, i provvedimenti e le azioni attuate dall’Assessorato regionale per rendere migliore la sanità isolana, in particolare dal punto di visto della lotta ai tumori”.

