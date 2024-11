Il segreto di Whoopi Goldberg? Vivere in Sardegna. E’ stata la stessa attrice e cantante, premio Oscar nel 1991 come migliore attrice non protagonista in Ghost, a rivelarlo ai microfoni del popolarissimo show di Jimmy Fallon.

Goldberg ha da diversi anni ormai una casa in Sardegna, a Stintino, e così ogni tanto trascorre il suo tempo nell’isola.

Durante la trasmissione ha descritto un po’ il modo di vivere dei sardi e come si differenzia dallo stile di vita statunitense: “Qui non hanno tante stron…e con cui dover fare i conti. Noi non sappiamo nemmeno perché siamo così stressati. Ma lo vedi nelle persone quando camminano per strada. Hanno come il pugno chiuso, sai?”

“In Sardegna non c’è molta roba che puzza nell’aria e non ci sono schifezze nel cibo. Noi stiamo iniziando a riconoscere che mangiamo cose che hanno ingredienti che non sappiamo nemmeno pronunciare. E come dico sempre, se non sai pronunciarlo, non metterlo in bocca”.

Durante il simpatico siparietto c’è stato spazio anche per una battuta relativa al fatto che la Sardegna sia nota come terra dei centenari: “Sì, infatti in realtà ho 206 anni” ha commentato scherzosamente l’attrice.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it