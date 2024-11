Grave episodio tutto da chiarire quello avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne di Paulilatino. Un agricoltore di 49 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla benna di un trattore. L’uomo, che ha riportato fratture alle gambe e altri traumi, si trovava in un’azienda agricola della zona quando ha avuto una discussione accesa con il proprietario del terreno. Quest’ultimo, subito dopo l’incidente, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Secondo una prima ricostruzione, dopo la lite il 49enne stava cercando di andarsene quando è stato colpito e schiacciato dalla benna del trattore contro la propria auto. La dinamica è però in fase di accertamento. L’area in cui è avvenuto l’incidente, situata in località Funtana Sassa, è particolarmente impervia e di difficile accesso, complicando le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abbasanta e gli operatori del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i fatti e rintracciare il proprietario del terreno.

