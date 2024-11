Una mostra dedicata a Maria Lai negli Stati Uniti: è l’opera del Magazzino Italian Art che, tramite la sua direttrice artistica Paola Mura, ha presentato una rassegna dal titolo: “Maria Lai. A Journey to America”.

La mostra si impegna ad offrire una ricca panoramica della produzione dell’artista, morta nel 2013 all’età di 93 anni, attraverso circa cento opere con cui si ripercorrono la tradizione sarda, l’arte povera e l’influenza della cultura americana sulla scena artistica internazionale.

Ci si concentra poi sulla sperimentazione nell’arte collettiva e relazionale: il modo di Maria Lai di immaginare mondi, riflettere sulle parole e creare delle relazioni. Concetti espressi attraverso la cucitura e la tessitura.

Questa sarà di fatto la prima retrospettiva negli Stati Uniti dedicata all’artista: “Il viaggio in America è un ritorno, lei ci ritornava periodicamente, ad esempio con il suo costante riferimento a Walt Whitman, il suo mettersi in relazione con la pittura di Pollock oppure con opere come “Il canto delle formiche rosse n. 5” o “Millequattrocentonovantadue”, dedicate al cinquecentenario del viaggio di Colombo alla ricerca del ‘passaggio in India” ha spiegato Paola Mura all’Ansa.

