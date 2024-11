La Regione ha dato il via libera all’iter di riqualificazione e restyling dell’impianto “Vanni Sanna” di Sassari, lo stadio casalingo della Torres, e non solo.

Nelle casse del comune infatti arriverà più di 1 milione di euro (1 milione e 419 mila) da investire in strutture sportive e a beneficiarne saranno anche il circolo tennistico “Antonio Bozzo“, il pattinodromo e i campi dell’Accademia del Tennis.

E’ rimasto invece fuori dal progetto l’impianto sportivo “Sacro Cuore” poiché i fondi richiesti dal comune, circa 210mila euro, non sono stati concessi dalla Regione.

L’obiettivo per quanto riguarda il “Vanni Sanna“, è quello di adeguarlo alle norme federali, in modo che non sia più necessario dover ricorrere a deroghe per adempiere ai requisiti di sicurezza richiesti dalla Lega Pro.

