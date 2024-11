Sono 6 le slot machine illegali, non collegate alla rete telematica obbligatoria e prive delle autorizzazioni necessarie, individuate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) in due circoli situati in altrettanti comuni del Sud Sardegna.

Le apparecchiature, trovate accese e operative, erano sprovviste del codice identificativo previsto dalla normativa. I dispositivi mostravano sullo schermo vari tipi di giochi, accessibili attraverso l’introduzione di denaro, violando così le leggi sul gioco legale.

A seguito dell’operazione, i funzionari dell’Adm hanno proceduto al sequestro delle slot machine e all’erogazione di sanzioni amministrative per un totale di 66mila euro.

