La Corte di Cassazione, questa mattina, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari a favore di Igor Sollai. Il ricorso era stato presentato dai suoi avvocati difensori, Carlo Demurtas e Laura Pirarba. L’uomo è in carcere perché accusato dell’omicidio dell’ex moglie Francesca Deidda.

La difesa di Sollai aveva esposto come non ci fosse il pericolo che l’uomo potesse darsi alla fuga o inquinare le prove delle indagini, tanto meno che il reato potesse essere reiterato.

Gli avvocati restano in attesa delle motivazioni per cui la Corte di Cassazione ha negato gli arresti domiciliari a Sollai che, al momento, si trova ancora in carcere dallo scorso 8 luglio; dieci giorni prima che il corpo di Francesca Deidda venisse ritrovato.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it