La squadra del distaccamento di Alghero, intorno alle 10.45, interveniva in Via Della Resistenza, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, durante lo scontro, una vettura si ribaltava e l’occupante, rimaneva incastrato. All’arrivo i Vigili, con l’ausilio del personale sanitario, estraevano il conducente che veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso.

Non si riscontrano altri feriti, sul posto 118 e Polizia Locale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it