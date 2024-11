Grande tensione questa mattina in consiglio regionale durante la chiamata ai voti dei consiglieri d’opposizione che avevano abbandonato l’aula nel mentre che si discuteva il ddl sulle aree idonee.

La contestazione è partita dal capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu verso la consigliera Camilla Soru esponendo come la stessa avesse chiamato per la quinta volta un consigliere. Soru, a sua volta, ha risposto con un “abbiamo finito” ed è in questo momento che è scattata l’ira di Truzzu che ha urlato “stia zitta” nei confronti della consigliera. immediato l’intervento del presidente Comandini: “Non le permetto di dire a nessuna collega di stare zitta”.

Truzzu non è nuovo a questi atteggiamenti: quando si trovava alla guida del comune di Cagliari si espresse con un “ma stai zitta” nei confronti della consigliera Marzia Cilloccu, che commentò: “Gravissimo l’atteggiamento sessista da parte di colui che dovrebbe dare, come primo cittadino, un esempio di buone maniere e cultura del rispetto verso tutte e verso tutti”.

