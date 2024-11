L’organizzazione del Capodanno 2025 a Cagliari è stata affidata alla società Vox Day. La conferma è arrivata dalla conferenza stampa avvenuta in mattinata in Comune, alla presenza dell’assessora Maria Francesca Chiappe e del direttore artistico Davide Catinari.

Nel corso della conferenza sono stati resi i nomi del capodanno diffuso di Cagliari del 31 dicembre. In piazza Yenne dalle 22:30 ci sarà, come anticipato, il leggendario batterista dei Police Stewart Copeland ad accompagnare il pubblico verso il nuovo anno. A seguire un dj set.

Al Bastione Santa Croce ci sarà il concerto degli Smash Hits, Mister Fantasy animerà in piazza San Giacomo mentre in piazza Garibaldi ci sarà spazio degli Highwayman Band. Tutti gli eventi saranno anticipati e chiusi da un dj set.

“Il concerto di Stewart Copeland sarà supportato da una orchestra di 28 elementi con cui ripercorrerà la grande storia dei Police. Sarà un concerto più vicino a quello che i Police hanno fatto nella loro carriera, tecnicamente molto importante, è la prima volta che in Sardegna arriva l’intero catalogo dei Police. Non è una scelta di nicchia” ha spiegato Catinari.

Il capodanno di Cagliari poi è pensato per dare spazio alla musica dance in piazza Santa Croce, il pop anni 80/90 farà capolino in piazza San Giacomo mentre in piazza Garibaldi verranno accontentati gli amanti del genere country. Musica anche il 30 dicembre, quando in piazza Garibaldi ci sarà un concerto della Nonis Swing Quartet mentre l’1 gennaio un occhio ai bambini con uno spettacolo di Is Mascareddas.

I dj set del Capodanno di Cagliari saranno a cura di Andrea Zimbra Mereu, Andrea Massidda, Michele Sun e Bettosun.

“Abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse accontentare la città e non una specifica nicchia di pubblico” ha concluso Catinari.

