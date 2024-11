Nasce nel calcio italiano la “Riforma Zola”, proposta che prende il nome dall’ex trequartista sardo e oggi vicepresidente di Serie C, Gianfranco Zola.

La “riforma Zola” è nata per rilanciare il talento puntando sui giovani. Si baserà su due pilastri: il primo è quello di motivare i club a far giocare di più i giovani attraverso una premialità. L’altro passo sarà quello di premiare le società che investono in strutture, infrastrutture e nella formazione dei tecnici.

“La Riforma Zola è onerosa, ma fondamentale perché si possono migliorare le condizioni per aumentare la qualità dei nostri giovani. I Baggio, i Totti, i Del Piero o i Signori vengono fuori quando decidono di farlo, ma si può fare molto di più per creare le condizioni affinché i giovani crescano con maggiore qualità. Noi siamo qui per aiutare i club”.

