Due ragazzi di 17 anni sono morti sulla statale 130 in seguito ad un violento scontro frontale tra un’auto e una moto. Ferito il conducente del veicolo, trovato in stato confusionale.

I Vigili del fuoco di Iglesias sono intervenuti intorno all’1 di notte all’altezza dello svincolo di immissione per l’abitato di Iglesias per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e al servizio di assistenza alle forze dell’ordine di competenza.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il personale medico sanitario purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani.

