Seconda sconfitta consecutiva per la Torres, che in casa della Spal capitola per 1-0, a causa del gol di Buchel all’80.

I sassaresi scivolano contro una squadra non eccezionale. Contro la quale hanno fallito una quantità industriale di occasioni offensive. Una volta subìto lo svantaggio, non sono poi riusciti a dare sostanza all’assalto finale.

La Torres rimane quarta nel girone B di Serie C con 29 punti. Ma in vista delle partite di domani, rischia di perdere terreno dalle prime posizioni.

