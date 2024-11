Non sta vivendo di certo un periodo semplice l’Olbia. La crisi cominciata lo scorso anno non sembra aver trovato soluzione e i galluresi sono in pianta stabile negli ultimi posti del proprio girone di Serie D.

A questo però si sono aggiunte tutta una serie di dinamiche extra campo, che non hanno fatto altro che scaldare ulteriormente l’ambiente.

In primis, la questione volge il suo sguardo agli stipendi dei giocatori. Fino al 22 novembre, nessuno aveva ancora ricevuto il bonifico da parte di SwissPro, la società in capo al club.

In secondo luogo, squadra e tifosi non hanno gradito il tentativo di allontanamento di La Rosa, Anelli e Santi, che sono stati messi fuori rosa. In città sono apparsi degli striscioni di supporto soprattutto per capitan La Rosa, testimonianza di una situazione tutt’altro che idilliaca tra sostenitori e club.

Intanto oggi l’Olbia affronterà la CynthiaAlbalonga in trasferta per la 13esima giornata del campionato di Serie D. Tuttavia, trovare la concentrazione sarà un compito decisamente arduo.

