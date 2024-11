Ieri è stata inaugurata a Quartu la Piazza dei Diritti durante l’evento “Insieme per l’inclusione contro la violenza”. L’iniziativa è stata organizzata per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e ribadire quindi l’importanza del rispetto e dell’inclusione verso tutti.

Felice la presidente della commissione Pari opportunità Elisa Usalla: “Sono orgogliosa di far parte di questa Amministrazione che da subito ha dimostrato una forte sensibilità alle tematiche del rispetto e dell’inclusività. L’inaugurazione di questa piazza è una dimostrazione delle nostre politiche. Vorrei che questo luogo rappresentasse un simbolo per tutte quelle persone che si sentono oppresse, emarginate e discriminate, e ciò che accade nel mondo ogni giorno ci dimostra che abbiamo bisogno di queste iniziative”.

Presente anche la consigliera regionale Camilla Soru.

“Avere una piazza dedicata ai diritti è un messaggio potente: significa prendere posizione, schierarsi a favore di tutte le persone. Ed è per questo che abbiamo depositato la legge contro l’omotransfobia, che presto inizierà il suo percorso in commissione e poi approderà in Consiglio Regionale. La Sardegna sarà un luogo inclusivo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it