Prestigioso riconoscimento al Comune di Cagliari nei Cresco Awards–Città Sostenibili, organizzati dalla Fondazione Sodalitas nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dell’Anci. Il premio, assegnato nella categoria “Mobilità sostenibile” da Pirelli, è stato conferito per il progetto “Svolta”, un’iniziativa mirata a rivoluzionare la mobilità urbana e promuovere soluzioni sostenibili.

Il progetto Svolta, attivo dal 2017 al 2022, ha avuto come scopo principale la riduzione dell’utilizzo delle auto private negli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-studio, puntando su trasporti ecologici e intelligenti. Il progetto ha interessato circa 60mila persone tra dipendenti pubblici e studenti universitari che si muovono quotidianamente in città, introducendo misure innovative sia a livello infrastrutturale che incentivante per diminuire traffico e inquinamento.

Un aspetto particolarmente innovativo è stato lo sviluppo dell’applicazione Svoltiamo, creata dal Centro di Ricerca sui Modelli di Mobilità (CRiMM) dell’Università di Cagliari. L’app registra gli spostamenti sostenibili degli utenti e attribuisce punti per ogni chilometro percorso a piedi, in bici o utilizzando i mezzi pubblici. Questi punti possono essere utilizzati per ottenere buoni mobilità.

Soddisfatto l’assessore Yuri Marcialis. “Siamo orgogliosi di questo premio che riconosce il nostro impegno per un futuro sostenibile” commenta l’esponente della Giunta Zedda. “Ma non ci fermiamo qui: stiamo lavorando per rinnovare e rilanciare l’iniziativa, consapevoli che la mobilità sostenibile è una sfida cruciale per il miglioramento della qualità della vita nella nostra città. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato al successo di Svolta, dall’Università di Cagliari ai partner tecnici, fino ai cittadini che hanno partecipato attivamente. Questo premio è il simbolo di un percorso che vogliamo continuare insieme”.

