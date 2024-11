A causa dell’incidente stradale di questa mattina in cui ha perso la vita un motociclista, è stata temporaneamente chiuso al traffico un tratto della 554. Il blocco si trova al km 8,800 all’altezza di Selargius.

Si registrano dunque grossi rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni della strada statale. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

