Si chiamava Efisio Pancrazio Saba il motociclista di 55 anni che ha tragicamente perso la vita oggi in un incidente sulla statale 554 all’altezza di Selargius. Saba era originario di Zurigo ma residente a Cagliari, dove era sposato con Cinzia Spano.

L’uomo, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un autoarticolato per ragioni ancora da chiarire. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

