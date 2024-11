Incidente questa mattina intorno alle 10 all’ingresso del paese di Luras. Uno scontro frontale ha coinvolto un furgone e un’autovettura, con tre persone rimaste coinvolte, due delle quali sono state trasportate in ospedale a Tempio Pausania grazie all’intervento di ambulanze del 118.

I Vigili del fuoco di Tempio, giunti sul posto, hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area circostante. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono presenti anche due pattuglie dei Carabinieri per i rilievi necessari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it