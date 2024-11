Singolare incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 8.45 a Cagliari. Un Carabiniere di 51 anni, in servizio presso il Tribunale dei Minori, è rimasto ferito al polpaccio dopo che un colpo è partito accidentalmente mentre stava maneggiando la pistola di ordinanza.

L’uomo è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’episodio ha generato inizialmente apprensione tra le persone presenti, allarmate dal rumore dello sparo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Cagliari per eseguire tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Le pattuglie della Polizia, giunte in supporto, hanno contribuito a verificare che non si trattasse di una sparatoria.

