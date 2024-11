Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo e opinionista, ha espresso il suo parere riguardo il Cagliari di Davide Nicola dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Genoa, a Marassi, terminato 2-2.

“Secondo me Makoumbou non può stare fuori, Makoumbou è più forte di Adopo anche se ha fatto la follia di Udine alla Pobega”, ha dichiarato a Fontana di Trevi.

“Nelle poche certezze di questa squadra, una è che Luvumbo non calcia mai in porta, poi Piccoli è più forte, ma anche Makoumbou non può stare fuori. È una squadra che, per la mia stima a Nicola, mi aspettavo un Cagliari migliore“.

