Addio a Massimo Casu, il Carbonia Calcio si unisce al cordoglio

Massimo Casu, 54 anni, residente a poca distanza dal luogo della tragedia, è la vittima dell’incidente mortale avvenuto questa mattina, attorno alle 6:45, in via Lubiana, alle porte di Carbonia.

Casu, operaio molto conosciuto in città, era alla guida della sua motocicletta. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’uomo stava uscendo da una via laterale per immettersi sulla strada principale quando si è scontrato con un furgone Citroën Jumper che stava transitando.

L’uomo è stato anche allenatore delle giovanili del Carbonia Calcio, società in cui milita attualmente il figlio. Il club si è voluto unire al cordoglio: “La grande famiglia del Carbonia calcio si stringe in un affettuoso abbraccio ai familiari di Massimo Casu, scomparso stamattina a seguito di incidente stradale. Massy, così come lo chiamavamo tutti, era persona perbene, solare, appassionata di calcio. Ha allenato nel nostro settore giovanile. A tutti i suoi cari il nostro profondo cordoglio”.

