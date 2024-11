I risparmi di una vita che sembravano persi, poi la grande commozione. Una 94enne cagliaritana rimasta vittima di una truffa ha ritrovato il sorriso grazie al lavoro incessante dei Carabinieri per ritrovare gli oggetti a lei tanto cari. La donna aveva perso dei preziosi gioielli di famiglia dal valore complessivo di oltre 300mila euro, più 2mila euro in contanti.

“Non avrei mai pensato di rivedere i miei beni. Grazie di cuore per quello che avete fatto per me” ha detto l’anziana ai militari che le hanno riconsegnato tutto. “Per noi Carabinieri questo momento rappresenta la massima soddisfazione umana e professionale, vedere il sorriso tornare sul volto della signora è il premio più grande per il nostro impegno quotidiano e sapere di averle restituito non solo i suoi beni, ma anche parte della sua serenità e fiducia, ci riempie di orgoglio più di ogni altra cosa” commenta l’Arma in una nota.

L’operazione che ha portato alla restituzione dei beni è stata il frutto di una sinergia efficace tra le stazioni dell’Arma di Cagliari e Napoli. Dopo una immediata analisi delle immagini di videosorveglianza fatta a Cagliari, i Carabinieri campani sono riusciti a individuare e arrestare la responsabile, una ventenne di Napoli, mentre stava sbarcando dal traghetto, ormai sicura di aver portato a casa il colpo della vita.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it