Il ristorante stellato Fuoco sacro del resort Petra Segreta a San Pantaleo, con lo chef Luigi Bergeretto, è stato confermato come l’unico in Sardegna insignito dei 3 Cappelli dalla guida dell’Espresso.

Sono cinque invece le insegne premiate con i 2 Cappelli, due in più rispetto allo scorso anno. Tra questi sono presenti Fradis Minoris della Laguna di Nora (che ne perde uno rispetto allo scorso anno) e La Saletta di Alghero che con un exploit conquista direttamente il riconoscimento.

Un Cappello infine ad Arieddas, il ristorante della Cantina Su Entu di Sanluri, entrato in guida lo scorso anno per la prima volta, che sale di mezzo punto, la new entry Blu di Golfo Aranci, chef Daniele Sechi, e Is Femminas di Maria Carta a Cagliari.

