Tamponamento in viale Marconi: traffico bloccato per ore

Nuovi incidenti sulle strade sarde, nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre: in viale Marconi in direzione Cagliari due auto si sono scontrate, bloccando di fatto il traffico per diversi chilometri