Un allarme è scattato nelle acque di Cala Zafferano, a Teulada. Risultano infatti dispersi 4 migranti durante un tentativo di sbarco sulle coste sud-occidentali della Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni nordafricani hanno raggiunto la riva a nuoto e hanno riferito che 4 persone, che erano a bordo dello stesso barchino, mancherebbero all’appello.

La Capitaneria di Porto, in collaborazione con la Guardia Costiera, ha avviato un’imponente operazione di ricerca, impiegando anche tre mezzi aerei per scandagliare l’area. Non si esclude l’ipotesi che alcune delle persone disperse abbiano raggiunto la costa in autonomia e si siano allontanate senza essere individuate. Questa è la possibilità alla quale si aggrappano le speranze di coloro che stanno partecipando alle ricerche.

