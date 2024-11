Si aggiunge un nuovo capitolo alla lite a distanza tra la governatrice sarda Alessandra Todde e il fu garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. A margine della firma dell’accordo di Sviluppo e Coesione tra Regione e Governo siglato oggi con la premier Giorgia Meloni a Cagliari, la presidente della Regione Sardegna ha risposto a una domanda dei cronisti sulle ultime battute del comico, pochi giorni fa ufficialmente escluso dal movimento da lui fondato.

“Abbiamo espresso quella che è la nostra strada, vogliamo crescere come dice la base dei nostri iscritti” ha detto Todde prima di affondare il coltello. “Penso che lui si stia comportando come un bambino piccolo che prende il pallone e lo vuole portare via. Noi invece siamo adulti e ci comporteremo come tali”.

Grillo aveva invitato Giuseppe Conte, attuale leader del M5s, a fondare un suo partito e lasciare quello fondato dall’artista genovese. Invito respinto dall’ex premier che all’ultima assemblea pentastellata ha ottenuto la cancellazione della figura del garante. Un risvolto che ha fatto contenta anche Todde, da sempre fedelissima di Conte.

