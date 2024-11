Il Cagliari si presenterà al gran completo per la sfida di campionato di questa sera contro il Verona. Sono infatti 26 i rossoblù convocati da mister Davide Nicola per la gara in programma alle 20.45 all’Unipol Domus.

In porta dovrebbe essere confermato Sherri, ormai titolare al posto di Scuffet retrocesso a secondo. Difesa composta da Mina e Luperto al centro, con Zappa e Augello sulle corsie laterali. In mediana confermato Marin con Makoumbou, mentre completano il 4-2-3-1 i trequartisti Viola, Zortea e Luvumbo dietro al centravanti Piccoli.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it