La presidente della Regione Alessandra Todde, attraverso una nota stampa, ha voluto fare chiarezza sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Si tratta dell’accordo con il governo firmato lo scorso 28 novembre a Cagliari, che porterà alla Sardegna investimenti da oltre 3 miliardi di euro.

“Si tratta di un piano di investimenti che segnerà i prossimi sette anni di programmazione e genererà un impatto quantificato in oltre 1700 euro per cittadino. Come sistema Sardegna abbiamo il dovere di massimizzare l’impatto di ogni euro speso. Lo dobbiamo alla Sardegna, ai nostri figli e nipoti”. ha spiegato Todde.

Gli investimenti andranno a riguardare diversi settori e finanzieranno oltre duecento progetti relativi ad ambiente e risorse naturali, trasporti e mobilità, sociale e salute.

Tra questi, i punti principali riguarderanno l’approvvigionamento idrico, piani straordinari di intervento sulle case popolari, messa in sicurezza delle strade, riqualificazione dell’edilizia sanitaria e infine ristrutturazione e fornitura di arredi per scuole e università.

