Un’importante operazione di polizia giudiziaria è stata eseguita in Sardegna, Puglia e Veneto, portando a numerosi arresti legati all’evasione del boss foggiano Marco Raduano, avvenuta il 24 febbraio 2023 dal carcere nuorese di Badu’e Carros. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ed eseguita congiuntamente da personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.

Raduano era stato catturato in Corsica il 1° febbraio 2024. L’operazione in Sardegna e Veneto è strettamente connessa a un’altra iniziativa condotta in Puglia, dove sono stati emessi provvedimenti cautelari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Le accuse riguardano traffico internazionale e spaccio di droga, oltre a favoreggiamento. L’indagine ha portato alla luce un redditizio canale di traffico di stupefacenti, inviati dalla Spagna al Gargano tramite pacchi postali.

Maggiori dettagli saranno forniti nella conferenza stampa prevista presso la Questura di Nuoro alle 11:30. Parteciperanno il Procuratore Distrettuale di Cagliari, i vertici del Servizio Centrale Operativo, il Questore di Nuoro e i dirigenti del N.i.c. della Polizia Penitenziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it