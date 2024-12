La Sardegna premiata nell’ambito della sesta edizione di Sud Top Wine a Mondello, la cerimonia di premiazione delle etichette scelte nell’ambito del prestigioso concorso che valorizza l’eccellenza vinicola delle sei regioni del Sud Italia.

Il premio come miglior rosso in assoluto va alla Sardegna per il Barbagia Rosso Igt “Ghiarada Ocruarana” 2002 della Cantina Teularju di Mamoiada. All’isola sono stati conferiti anche altri sette riconoscimenti. Eccoli di seguito riportati:

– Miglior Vino Rosso in assoluto: Barbagia Rosso Igt “Ghiarada Ocruarana” 2002 della Cantina Teularju

– Vini bianchi sardi a base di Vermentino: Vermentino di Gallura Docg Superiore Bèru 2022 – Siddùra, Vermentino di Sardegna VRM 2021 – Quartomoro di Sardegna, Vermentino di Gallura Docg Superiore Massaieddu 2023 – Tenute Satta

– Vini rossi sardi a base di Cannonau: Barbagia Igt Rosso Ghirada Ocruarana 2022 – Teularju, Barbagia Igt Rosso Ghirada Istevene 2020 – VikeVike, Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2021 – Antonella Corda

– Spumanti: Solais Metodo Classico – Cantina Santadi

