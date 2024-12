Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A.

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina arriva da 7 vittorie consecutive e non è un caso, è una squadra qualitativa che sta performando. Ha giocatori importanti come Kean e De Gea, servirà una gara importante da parte nostra con coraggio, servirà fare meglio di quanto fatto nelle ultime partite. Ci dovremmo difendere da squadra vera ma non rinunciare al nostro gioco”.

Su Felici: “Sta facendo il giusto percorso, bravi i compagni e il gruppo a manifestargli la considerazione che hanno di lui. Sta prendendo le occasioni che gli vengono concesse, deve mettere continuità, può partire titolare o subentrare”.

Sul reparto difensivo: “Mi fido dei miei difensori, in alcune gare non siamo stati efficaci. Contro il Verona il secondo clean sheet e spero ne arrivino altri. Nelle ultime partite stiamo migliorando i numeri ma si può ancora fare meglio. Non si devono accontentare e siano coscienti che la differenza è la costanza di non concedersi distrazioni”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it