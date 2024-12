Come da tradizione a Sassari, in piazza Castello, è stato ufficialmente acceso il maestoso albero di Natale che da oggi da ufficialmente inizio alle festività natalizie illuminando la piazza grazie alle tante luci che lo circondano.

All’accensione dell’albero di Natale è seguito un countdown, anche come “prova” in vista del capodanno che arriverà subito dopo. Ora anche i sassaresi possono ufficialmente dare via alle festività.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it