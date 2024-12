Un anziano di 74 anni è morto nel pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Nuoro. Coinvolte tre vetture, fra cui due auto e un furgone.

Le cause sono in corso d’accertamento. Nel violento scontro, l’uomo – originario di Orune – ha perso la vita.

Sul posto sono intervenute intorno alle 15:10 le squadre della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Hanno collaborato con il personale sanitario per prestare le prime cure ai feriti per la successiva messa in sicurezza e bonifica del sito.

Presente anche la Polizia per i rilievi di rito. Gravi rallentamenti per via della chiusura della strada.

