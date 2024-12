La Torres torna a sorridere dopo quattro sconfitte consecutive: i rossoblù vincono col Carpi per 2-1 grazie ad una autorete e alla marcatura di capitan Scotto.

Contro una formazione di medio-bassa levatura, gli uomini di Alfonso Greco hanno chiuso la sfida nel primo tempo sfruttando un cinico uno-due. Neppure il gol dei padroni di casa sul finire di frazione ha messo in dubbio i tre punti per la Torres. Che nella ripresa non ha avuto a che fare con particolari pericoli.

Oltre a rompere l’incantesimo delle sconfitte consecutive, il successo consente ai sassaresi di mantenere la quarta posizione nel girone b di Serie C con 32 punti.

