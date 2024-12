A seguito dell’allerta meteo diramata anche per il comune di Cagliari, è stata disposta la chiusura per tutta la giornata odierna, 8 dicembre, dei cimiteri e dei parchi della città, compresi quelli della municipalità di Pirri.

A renderlo noto è stato lo stesso comune di Cagliari attraverso una nota: “La misura è stata adottata per garantire la sicurezza delle cittadine, dei cittadini e visitatori, in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse, in particolare per venti forti sino a burrasca, fornite dagli organi competenti”.

“Aggiornamenti eventuali – prosegue la nota – sull’evoluzione dei fenomeni e sulle misure di protezione civile saranno diffusi tempestivamente attraverso il portale istituzionale del Comune di Cagliari, i canali social ufficiali e la messaggistica della Protezione civile comunale”.

