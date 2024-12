L’uruguaiano più sardo di sempre è tornato. Nahitan Nandez ha fatto tappa nell’Isola per un breve soggiorno con la famiglia, ma non ha certo scordato i suoi passatempi preferiti.

Il centrocampista dell’Al-Qadisiya ha postato sui social alcune foto del suo rientro in Sardegna, tra mare e montagna. Pranzo domenicale in compagnia degli amici di scampagnate, con menù rigorosamente sardo. Ma anche una tappa al Poetto con i bimbi e la sua compagna Sara Pilloni, con una scritta eloquente ad accompagnare la stories con Sella del Diavolo in bella vista: “casa”. Tra Nandez e la Sardegna un amore destinato a non finire.

