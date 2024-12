L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di arma clandestina. Nei guai un 19enne di Nuoro, arrestato dopo una perquisizione in casa condotta dalla Squadra Mobile.

Gli agenti hanno rinvenuto una pistola scacciacani modificata, con la canna sostituita per renderla perfettamente funzionante. Inoltre, sono stati sequestrati 17 grammi di cocaina, suddivisi in varie dosi, 3.800 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

