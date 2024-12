Aveva molestato e palpeggiato nelle parti intime in più occasioni una bambina di 12 anni. Arriva la condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere per un 68enne accusato di violenza sessuale sulla figlia di un parente.

L’uomo è stato giudicato con il rito abbreviato a Sassari per i fatti risalenti al 2015 e reiterati nel tempo. A emettere la sentenza il giudice Giuseppe Grotteria. Secondo quanto raccolto a carico del 68enne, difeso dall’avvocato Roberto Lepera, il molestatore avrebbe anche minacciato la ragazzina per non farle rivelare nulla di quanto accaduto.

I legali di parte civile Stefano Porcu, Silvia Ferraris e Antonio Sanna, sono riusciti a dimostrare le ripetute molestie e così per l’uomo è scattata la condanna.

