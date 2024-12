Un circolo abusivo trasformato in un area di spaccio nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari. Un blitz della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il locale si trovava in uno stabile di edilizia popolare e aveva insospettito gli investigatori della Squadra Mobile a causa del continuo via vai di persone. Ulteriori sospetti sono stati sollevati dalla presenza di un sistema di videosorveglianza, utilizzato per monitorare l’area e allertare chi operava all’interno in caso di arrivo delle forze dell’ordine.

Durante l’operazione, i poliziotti hanno fermato alcuni frequentatori del locale, trovandoli in possesso di dosi di cocaina e hashish appena acquistate. Successivamente, hanno fatto irruzione nel circolo, bloccando il 43enne.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di alcune quantità di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento delle dosi e 630 euro in contanti, considerati frutto dell’attività illecita. L’uomo è stato trasferito al carcere di Uta, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it