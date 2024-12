Inaugurata a Capoterra la 57° Aula Natura, spazio verde realizzato da WWF Italia e donato da Procter & Gamble alle scuole italiane per crescere a contatto con la natura e imparare a rispettarla. Si tratta della quarta in Sardegna.

A Capoterra inaugurata la 57° Aula Natura, la quarta della Sardegna.

Un progetto che permette di trasformare i cortili scolastici in vere e proprie aule a cielo aperto e che oggi è

approdato a Capoterra, presso l’IC Capoterra 2. L’Aula Natura di Capoterra si sviluppa su un’area di circa 150 mq dove i 300 piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno osservare gli uccelli che deporranno le uova nelle cassette nido e si cibano nelle mangiatoie. E gli insetti attirati dall’installazione di un albergo per insetti e dalle fioriture delle siepi e delle piante aromatiche che circondano un piccolo stagno. Gli alunni potranno poi occuparsi della manutenzione delle piante, utilizzando i piccoli attrezzi per curare l’orto biologico e la compostiera per produrre compost, e fare lezione all’aperto, grazie a sedute di tronchetti in legno e panchine, unitamente ad una lavagna e a pannelli didattici. Infine, la pompa fotovoltaica, che movimenta l’acqua dello stagno, e la fototrappola arricchiscono l’aula di ulteriori tecnologie innovative e sostenibili.

“Siamo felici di donare un’Aula Natura ai piccoli alunni di Capoterra: questo spazio verde darà loro

l’opportunità di conoscere da vicino la natura, di viverla ogni giorno, imparando a rispettarla e proteggerla” ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

