“È urgente un intervento di messa in sicurezza immediata di via Delle Doline e via Is Maglias”: così tuona Roberto Mura, consigliere comunale di Cagliari per Alleanza Sardegna, in merito alle condizioni delle due vie.

Il consigliere ha lanciato un appello alla giunta Zedda per un intervento urgente da parte dell’Amministrazione per la messa in sicurezza di via Delle Doline e di via Is Maglias. In queste settimane le due strade sono state oggetto di un intervento di E-Distribuzione con diverse conseguenze.

“Si sta stravolgendo la sicurezza e il decoro di questa parte della Città. E sta complicando in modo radicale la vita di cittadini e attività produttive nel precedente al Natale. È insopportabile che il Comune assista inerme a questo degrado”.

