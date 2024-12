La presidente della Regione, Alessandra Todde, esulta per l’aumento del numero di voli in regime di continuità territoriale. “Quando ci siamo insediati come Giunta eravamo perfettamente consapevoli che avremmo incontrato non poche difficoltà per garantire il giusto diritto alla mobilità dei sardi attraverso il trasporto aereo con bando e regole definiti dalla giunta precedente” scrive sui social la governatrice.

“Abbiamo ereditato un decreto ministeriale datato e insoddisfacente che era stato concepito nel 2021, in piena epoca Covid. Il nuovo bando é stato emesso il 4 Aprile, prima del giuramento della nostra giunta, in continuità con il passato perché non vi erano alternative, con tutte le difficoltà che ne sono conseguite. Nonostante tutto, con impegno e dedizione, ora la Regione ottiene un importante incremento dei voli da e per la Sardegna, grazie all’attivazione di una clausola del Decreto Ministeriale”.

Per Todde si tratta di “un risultato prezioso, reso possibile da uno studio approfondito sulla domanda di mobilità, condotto dall’Assessorato dei Trasporti e presentato al Ministero e all’Enac”. In particolare, “per rispondere alle esigenze di chi viaggia potenziamo le tratte da Alghero per Milano, sia nella fascia mattutina che in quella serale, e incrementiamo anche le rotte Alghero-Roma, Cagliari-Milano/Roma e Olbia-Milano/Roma”.

“Grazie a questa modifica, l’offerta diventa stabile e non più soggetta alla discrezione delle compagnie aeree. Inoltre, a fronte delle segnalazioni ricevute dagli utenti, sono state intensificate le attività di controllo e verifica nei confronti delle compagnie aeree coinvolte. La continuità territoriale non è solo un servizio, ma un diritto essenziale per l’integrazione della Sardegna con il resto del Paese”.

Todde assicura: “Vigileremo per prevenire disservizi che compromettano la mobilità dei cittadini e delle imprese.

Questo è un serio e significativo passo avanti per garantire ai sardi un servizio più efficiente e rispondente alle loro necessità”.

