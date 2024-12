La Regione Sardegna investe 120 milioni di euro per ristrutturare le case popolari in tutta la Sardegna. L’assessorato regionale di Lavori pubblici ha lanciato una gara d’appalto europea a procedura aperta per realizzare la ristrutturazione di buona parte del parco immobiliare di Area in tutta l’isola attraverso l’accordo quadro “RinnovArea”.

I 120 milioni dell’accordo quadro sono stati suddivisi in base al numero di alloggi di edilizia residenziale popolare (Erp) presenti in ogni distretto di Area dell’isola.

A Cagliari, con 7.002 alloggi sono stati assegnati 35.150.000 euro, a Sassari con 6.553 case 32.900.000 euro, a Carbonia-Iglesias con 4.327 alloggi, 21.720.000 euro, a Nuoro con n. 3.511 appartamenti 17.600.000 euro e a Oristano con 2.515 alloggi 12.630.000 euro.

“Questo impegno in termini pratici, oltre a risolvere annose situazioni abitative, avrà una ricaduta economica sul territorio individuando una strategia che includa le imprese locali”, ha dichiarato l’assessore Piu.

La gara europea a procedura aperta “RinnovArea”, per il triennio 2025-2027, suddivisa in 9 lotti, ha fissato la scadenza per la presentazione delle offerte alle 13 del 28 gennaio 2025.

