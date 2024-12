Centinaia di ragazzi si sono ritrovati nella serata di mercoledì 11 dicembre in via Tavolara, a Sassari, per l’ultimo saluto a “Zuzu“, Zouhair Lamouna. Il 20enne di origini marocchine è stato trovato morto nel suo letto: il decesso sarebbe avvenuto nel sonno nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Le cause della morte saranno chiarite dall’autopsia che avverrà domani.

Intanto tantissimi giovani hanno voluto incontrare la famiglia e hanno consegnato i salvadanai con i soldi raccolti per aiutare i genitori di Zuzu a riportare la salma in Marocco.

