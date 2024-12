Protesta rumorosa questa mattina a Cagliari. Clacson suonati e traffico rallentato nelle strade del centro, con una trentina di auto e van, molti dei quali scuri, che hanno attraversato la città per manifestare contro i decreti Salvini, unendosi a simili proteste in altre 11 città italiane.

Gli operatori del servizio di noleggio con conducente (Ncc) e della piattaforma Uber hanno organizzato un carosello di mezzi, esponendo sui veicoli cartelli con lo slogan: “Lasciateci lavorare”. I manifestanti denunciano le restrizioni previste dai provvedimenti del governo, che includono l’obbligo di un tempo minimo di attesa di 20 minuti per i servizi di Ncc e la necessità per gli utenti di comunicare in anticipo tragitti e orari.

La protesta punta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a chiedere l’intervento del governo per bloccare norme che, secondo gli operatori, limitano pesantemente la loro operatività e penalizzano il settore.

